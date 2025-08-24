Fogolycsere: hazaengedték Herszon volt polgármesterét

Az augusztus 24-i fogolycsere keretében visszatért Ukrajnába Herszon város korábbi polgármestere, Volodimir Mikolajenko. Erről Herszon katonai adminisztrációja adott hírt.

Mikolajenko mintegy három évet töltött orosz fogságban.

Az UNIAN szerint Herszon volt polgármestere 2022. április 18-án esett orosz fogságba, mert elutasította a kollaborációt. Eleinte a városban rabosították, és több felvételt tettek közzé róla az oroszok. Ezután 2022. november végéig nem kaptak hírt Mikolajenkoról. Később a Vöröskereszt által derült ki, hogy a polgármester orosz fogságban van.

