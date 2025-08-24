Fogolycsere: katonák és civilek tértek vissza Ukrajnába

Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én újabb fogolycsere történt Ukrajna és Oroszország között. A fogolycseréről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram csatornáján adott hírt.

A visszatérők között katonák és civilek is vannak.

Több katona tért vissza, akik az Ukrán Fegyveres Erőknél, a nemzeti gárdánál és a határőrségnél szolgáltak fogságba esésükig. Legtöbbjük 2022 óta raboskodott.

A hazatérő civilek között van Dmitro Hiljuk újságíró, aki 2022 márciusában Kijev megyében esett fogságba.

Zelenszkij kijelentette: a fogolycserék folytatódni fognak.

Kárpátalja.ma