Fogolycsere: újabb 14 kárpátaljai tért haza Oroszországból

Március 6-án újabb fogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország, amelynek következtében 300 ukrán katona térhetett haza az orosz fogságból.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetője a Facebook-oldalán nem sokkal később azt közölte, hogy a hazatért védők között 14 kárpátaljai katona is van.

Az emberi jogi biztosi hivatal kárpátaljai képviselete a közösségi oldalán a kiszabadult kárpátaljaiak névsorát: Ivan Bilak, Vaszil Bilanics, Viktor Bulhakov, Mihajlo Hesteny, Mihajlo Hicsko, Mihajlo Hrebenar, Mikola Hudkov, Mikola Koplik, Vaszil Kosztyák, Mihajlo Mendikas, Szerhij Traly, Mikola Tjahur, Szerhij Scserbej és Mikola Jackiv.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a március 6-ai fogolycsere kapcsán azt közölte, hogy a hazatérők között a fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, valamint a határőrség állományába tartozó katonák is vannak. Legtöbbjük több mint egy éve, néhányan viszont 2022 óta voltak orosz fogságban.

