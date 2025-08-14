Újabb fogolycsere: 84 ukrán térhetett haza

Ukrajna újabb sikeres fogolycserét hajtott végre, melynek során 84-en térhettek haza. Erről Volodimir Zelenszkij elnök adott hírt augusztus 14-én.

A most kiszabadult civilek között vannak olyanok is, akiket az orosz hatóságok még 2014, 2016 és 2017 óta tartottak fogva. A hazatértek között vannak olyanok is, akik részt vettek Mariupol védelmében.

Az államfő köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek az ukrán hadifoglyok hazatérésének elősegítésében. Zelenszkij ígéretet tett további fogolycserék megvalósítására a jövőben.

Kárpátalja.ma