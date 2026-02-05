Újabb fogolycsere: több mint 150 ukrán katona tért haza
Újabb orosz-ukrán fogolycserét bonyolítottak le február 5-én. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy 157 ember tért haza, köztük az Ukrán Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda és Ukrajna Állami Határszolgálatának katonái.
Zelenszkij megjegyezte, hogy
a hazatértek többsége 2022 óta volt orosz fogságban.
Az államfő kiemelte, hogy a február 5-i csere egy hosszabb szünet után valósult meg. Megköszönte mindenkinek, aki segédkezett a folyamatban.
Mint írta, a fogolycseréken továbbra is dolgozni fognak, hogy mindenki hazatérhessen. „Hogy minden család visszakapja az övéit” – tette hozzá.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön az USA, Ukrajna és Oroszország 314 hadifogoly cseréjéről egyezett meg Abu-Dzabiban.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldaláról
