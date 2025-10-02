Fogolycserék: eddig több mint hétezer embert kapott vissza Ukrajna

Újabb fogolycserét bonyolított le az orosz és az ukrán fél október 2-án, ezzel több mint hétezerre nőtt azok száma, akik hazatérhettek Ukrajnába az orosz–ukrán háború kitörése óta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki Facebook-bejegyzése szerint 205-en tértek vissza az orosz fogságból, köztük húsz civil és két tiszt. A közkatonák a fegyveres erők, a nemzeti gárda és a határőrség kötelékében Mariupolban, az Azovsztalban, illetve a csernobili atomerőműnél szolgáltak fogságba esésük előtt. A legtöbb védő 2022 óta volt fogságban.

Az ukrán elnök köszönetet mondott azoknak, akik lehetővé tették az emberek visszatérését. Hangsúlyozta, hogy mindenkit haza kell hozniuk, akik fogságban vannak.

