Folytatódik Liszicsanszk ostroma

Szombat reggel robbanások rázták meg a dél-ukrajnai Mikolajiv városát, és rakéták csapódtak be Harkivba is.

Eközben az orosz haderő a kelet-ukrajnai Liszicsanszk városát ostromolja. Ukrán erők azonban még tartják magukat és tagadják azokat a jelentéseket, amelyek szerint az oroszok már bekerítették volna a stratégiai jelentőségű Luhanszk megyei települést.

Kijev szerint, az oroszok már a frontvonaltól távolabbi civilek lakta területeket is egyre hevesebben támadják. Moszkva viszont továbbra is kitart amellett, hogy az orosz haderőt kizárólag ukrán katonai célpontok ellen vetik be.

(A kép korábbi felvétel, pravda.com.ua)

Forrás: hirado.hu