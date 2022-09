Grossi: láthatóan többször károsodott a zaporizzsjai atomerőmű

Az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőmű láthatóan többször is megsérült – jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója pénteken a Reuters jelentése szerint, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

A nemzetközi szervezet vezetője – aki küldöttség élén csütörtökön tett látogatást a nukleáris létesítményben – hangsúlyozta, hogy “ez tarthatatlan”. Hozzátette, hogy az atomerőműben tartózkodása alatt “kényelmetlenül közelről” hallatszott a harc zaj.

“Voltak pillanatok, úgy kétszer-háromszor, amikor nyilvánvaló volt, hogy nehézfegyverekkel, aknavetőkkel tüzelnek. Tényleg nagyon zavaró volt, mondhatom, mindannyiunk számára” – fogalmazott Rossi.

A NAÜ-igazgató a Twitteren közzétett videójában ismét megerősítette, hogy csapata továbbra is jelen lesz a zaporizzsjai atomerőműben. “Épp most fejeztem be az első áttekintést azokról a kulcsfontosságú területekről, amelyeket a létesítmény első megközelítése során látni akartunk. Természetesen itt még sok a tennivaló. A csapatom marad. És ami a legfontosabb, gondoskodunk a hosszú távú jelenlétről” – hangoztatta Grossi.

A NAÜ-ellenőrök többsége – köztük Gross – csütörtöki látogatása után elhagyta az atomerőművet. A szervezet öt szakértője maradt a létesítményben.

Forrás: mti.hu