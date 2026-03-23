Háború: 34 éves védő esett el a fronton

Nagy Nikolett Háború

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója. A csatatéren vesztette életét Mihajlo Postarjuk.

A szomorú hírt a Kőrösmezei kistérség osztotta meg a Facebook-oldalán.

Mihajlo Postarjuk 1991. július 16-án született Mezőháton (Lazescsina). A védő harci küldetés teljesítése közben esett el 2026. március 18-án a Donyeck megyei Novoszelivka közelében.

A katona temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Kárpátalja.ma