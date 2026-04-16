Háború: halálos áldozatok Kijevben, Dnyipróban és Odesszában

Április 16-án immár 1513. napja tart az orosz–ukrán háború teljes körű szakasza, miközben több ukrán várost is súlyos támadások értek.

A kijevi városi ügyészség adatai szerint a fővárosban egy kombinált orosz támadás következtében legalább 4 ember – köztük egy 12 éves gyermek – életét vesztette, és több mint 50-en megsérültek. A sérültek között rendőrök, egészségügyi dolgozók és külföldi állampolgárok is vannak.

A Dnyipro városát ért csapások következtében 2 ember meghalt, 27-en pedig megsérültek. Közülük 14-et kórházban ápolnak, 5 sérült állapota súlyos. A támadások lakóépületekben, garázsokban és járművekben is károkat okoztak, valamint egy oktatási intézmény is megrongálódott.

Az éjszaka folyamán Odessza is több hullámban került támadás alá rakétákkal és drónokkal. A csapások következtében 8 ember meghalt, további 16 pedig megsérült. A robbanások következtében a város több épületében betörtek az ablakok.

Az Ukrán Védelmi Minisztérium közlése szerint közben új hadviselési modellt vezetnek be, amely a drónok és a gyalogság összehangolt alkalmazására épül. Az úgynevezett drónos rohamegységek a légi és szárazföldi pilóta nélküli eszközöket integrálják a harci műveletekbe.

A suspilne.media nyomán

Kárpátalja.ma