Háború: eddig hat amerikai katona esett el

Elesett egy volt amerikai tengerészgyalogos a héten Ukrajnában – közölték amerikai tisztviselők pénteken. Ő a hatodik ismert amerikai áldozata az ukrajnai harcoknak.

A nyilatkozók hozzátették, hogy Daniel W. Swift nem hivatalos minőségben vett részt a harcokban. A férfi a kelet-ukrajnai Dnyipróban megsérült, és belehalt sérüléseibe – mondta az egyik tisztviselő, aki kérte neve elhallgatását. Egyéb részletek nem derültek ki, így az sem, hogy Swift holttestét elszállították-e Ukrajnából.

Az amerikai haditengerészet szerint Swift 2019 márciusában dezertált a kaliforniai San Diegóban lévő állomáshelyéről. A tájékoztatás szerint nem tudni, hogy miért tartózkodott Ukrajnában. A washingtoni külügyminisztérium közleményei és az érintett családok eddigi jelentései szerint legalább öt másik amerikairól ismert, hogy Ukrajnában harcolva halt meg.

Swift 2005-ben lépett be a haditengerészethez, és 2007-ben a Seal nevű különleges egység egyik alakulatához osztották be. Hét évvel később, 2014 januárjában önként távozott a szolgálatból, de 2015-ben újra csatlakozott, és egy évvel később ismét egy SEAL-alakulathoz osztották be.

A férfi 2020-ban könyvet írt „Egy ember bukása” címmel. Internetes oldalán arról számolt be, hogy 20 évesen lett apa, és harmincéves korára már ötször volt bevetésen a haditengerészet SEAL-jeként, többek között Irakban, Afganisztánban és Jemenben. Hozzátette, hogy négy gyermek apja.

Az önkéntesek felét gyorsan elutasították

Az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy nemrég életét vesztette egy amerikai állampolgár Ukrajnában, és hogy minden lehetséges konzuli segítséget megadnak a családjának. Az amerikai kormány óva intette az amerikaiakat attól, hogy Ukrajnába menjenek harcolni. Washington felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz erők elfoghatják és túszul ejthetik őket. Legalább hatezer ember lépett kapcsolatba a ukrán nagykövetséggel Washingtonban a háború első heteiben, hogy információt kérjenek arról, miként lehet önkéntesnek jelentkezni Ukrajnába.

Ukrajna washingtoni katonai attaséja tavaly azt mondta, hogy a lehetséges önkéntesek felét gyorsan elutasították, mert nem rendelkeztek katonai tapasztalattal, büntetett előéletűek voltak, vagy más okból nem voltak alkalmasak a szolgálatra.

Ismeretlen számú amerikai csatlakozott a Kijevet támogató külföldi harcosok egységeihez, köztük volt katonák is. Mások segély- és emberi jogi szervezetekhez jelentkeztek.

A Joe Biden amerikai elnök vezette kormányzat világossá tette, hogy jelenleg egyetlen amerikai katonatiszt sem harcol Ukrajnában, bár néhányan a kijevi amerikai nagykövetséghez vannak beosztva, többek között a biztonsági szolgálat és a védelmi attasé irodája mellé.

