Háború: robbanások hallatszottak Kijevben és környékén

Kijevben és környékén vasárnap reggel robbanások hallatszottak. Olekszij Kuleba, a Kijev megyei katonai adminisztráció vezetője a Telegram üzenetküldő portálon később közölte, hogy a Kijev környéki vishorodi járás fölött az ukrán légvédelem “ellenséges objektumokat” lőtt le. A fővárosban és környékén megszólaltak a légvédelmi szirénák, a riadót azonban félórán belül lefújták, személyi sérülés nem történt és károk sem keletkeztek.

Kuleba egy másik közleményében emlékeztetett arra, hogy Kijev megyében – beleértve a fővárost – jelenleg kijárási tilalom van helyi idő szerint éjjel 11 órától hajnali ötig. Figyelmeztette az embereket, hogy a rendvédelmi szervek szigoran ellenőrizni fogják ennek betartását, razziák lesznek, mivel sokan “elengedték magukat”, és figyelmen kívül hagyják a korlátozásokat.

Az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg a Donyec-medencében visszavonulásra kényszerítette az orosz erőket Toskivka településnél, visszaverte az orosz csapatok támadását Zolote térségében, továbbá megállította előrenyomulásukat Vrubivkánál. A Donyeck megyei stratégiai fontosságú Szlovjanszk irányában több helyen nyitottak az orosz erők tüzet az ukrán katonák állásaira. Luhanszk megyében Liszicsanszkot és több kisebb települést vettek tűz alá az orosz erők Szeverodoneck irányában, a térségben légicsapásokat, rakétatámadásokat is végrehajtottak, továbbá drónokkal felderítéseket végeztek. Továbbra is heves harcok dúlnak a régió közigazgatási központjaként működő Szeverodoneckben a város fölötti teljes ellenőrzésért.

A kijevi katonai vezetés vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 33 600 orosz katona esett el az ukrajnai harcokban. Az ukrán erők megsemmisítettek 216 orosz repülőgépet, 181 helikoptert, 14 hadihajót, 1468 harckocsit, 3577 páncélozott harcjárművet, 745 tüzérségi és 98 légvédelmi rendszert, valamint 235 rakéta-sorozatvetőt.

