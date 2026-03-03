Háború: 25 éves katona esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója. A csatatéren vesztette életét Vaszil Babinec – közölte a Dolhai kistérség a Facebook-oldalán március 3-án.
Az 1999-ben született védő Dolha lakosa volt. A katonát másfél évig eltűntnek hitték, de a családja nemrég hivatalos megerősítést kapott arról, hogy 2024. szeptember 25-én elhunyt.
A fiatal katona temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.