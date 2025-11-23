Háború: 37 éves védő esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója. A háborúban vesztette életét Olekszandr Szamarenko.
A szomorú hírt a Bustyaházai kistérség osztotta meg a Facebook-oldalán vasárnap.
A védő Bustyaháza lakosa volt. Harci küldetés teljesítése közben esett el Donyeck megye Pokrovszkiji járásában 2025. február 12-én. Novemberig eltűntnek tekintették, de nemrég megerősítették a halálhírét.
Olekszandr Szamarenko sofőrként szolgált a fronton.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.