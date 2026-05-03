Egész nap orosz légicsapások sújtották Ukrajnát

Irányított légibombákkal, ballisztikus rakétákkal és 234 pilóta nélküli repülőgéppel támadta Ukrajnát az orosz hadsereg május 3-án.

A légierő jelentéséből kiderül, hogy kijevi idő szerint 8:30 és 18:30 között 2 darab Iszkander–M típusú ballisztikus rakéta, 5 darab H–59/69 típusú irányított légibomba, valamint 234 darab Sahed, Gerbera és Italmasz típusú támadó drón és Parodija típusú csalétek drón lépett az ukrán légtérbe.

A légvédelmi egységek ez idő alatt megsemmisítették mind az öt légibombát, valamint semlegesítettek 175 támadó drónt az ország északi, déli és középső részén.

A támadás nem ért véget, jelenleg is több tucat ellenséges légi eszköz van az égbolton.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk?

Légicsapás ért egy társasházat Krivij Rihben. Öt lakót – köztük két kiskorút – szállítottak kórházba füstmérgezés jeleivel.

Dnyipro egyik lakóövezetét is támadta az orosz hadsereg. Egy helyi munkásszállót ért találat, ahol egy ember életét vesztette. A légicsapás 11 sérültje közül hatot kórházba szállítottak.

A délelőtti órákban találat ért egy benzinkutat a Dnyipropetrovszk megyei Krinicsanszki kistérségben. A robbanás következtében megrongálódott egy autóbusz, melyen 40 gyerek utazott. Egy tízéves fiú megsérült.

Folyamatos támadás alatt áll Zaporizzsja is. Öt ember sebesült meg, köztük egy 12 éves kislány, aki repeszek okozta sérülést szenvedett.

Nyitókép: a Dnyiprót ért támadás nyomai, Facebook/DSZNSZ