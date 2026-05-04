Andrej Babis: a kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő vasárnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között” – mondta Babis, aki az Európai Politikai Közösséghez tartozó országok állam-, illetve kormányfőinek hétfőn kezdődő találkozójára érkezett Jeravánba.

Az ukrajnai helyzetet bonyolítja – ismerteti a CTK hírügynökség Jerevánból Babis nyilatkozatát –, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a Hormuzi-szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában – jegyezte meg Babis.

Úgy vélte, hogy a béketárgyalásokba a közép-ázsiai országok vezetői, vagy a török államfő is bekapcsolódhatnának.

„Világos, hogy Ukrajna aligha tudja elfogadni azokat a feltételeket, melyeket (Vlagyimir) Putyin (orosz) elnök elképzel. Tárgyalásokra azonban már eddig is sor került. Ezeket folytatni kellene, de egyelőre arra várnak, hogy száll be ezekbe az amerikai fél” – idézte a cseh hírügynökség Babis szavait.

A cseh miniszterelnök szerint miután Oroszország nem fogadja el az európai vezetők bekapcsolódását a konfliktus megoldásába, beszállhatna ebbe esetleg a Türk Államok Szervezete.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerinte jó kapcsolatokat ápol Trumppal, míg a közép-ázsiai országok vezetői jó kapcsolatokat tartanak fenn Moszkvával és Washingtonnal is – mutatott rá Babis.

A cseh kormányfőnek tavaly decemberi hivatalba lépése óta ez az első találkozója az ukrán elnökkel. Babis és Zelenszkij legutóbb 2019-ben találkoztak.

Babis újságíróknak elmondta, hogy június végén a lengyelországi Gdanszkban részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó konferencián, ahol várthatóan újra tárgyal Zelenszkijjel.

