Jerevánba érkezett Volodimir Zelenszkij
Örményország fővárosába érkezett Volodimr Zelenszkij, ahol az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt – olvasható az elnök Facebook-oldalán.
Az ukrán államfőre számos kétoldalú tárgyalás vár Jerevánban. Szóvivője, Szerhij Nikiforov megerősítette, hogy vasárnap Norvégia, Finnország, Nagy-Britannia és Csehország minisztrelnökeivel találkozik.
Korábban Robert Fico szlovák kormányfő is arról nyilatkozott, hogy rövid egyeztetést tervez Volodimir Zelenszkijjel az örményországi esemény alkalmával.
„Sok találkozó van előttünk. A legfontosabb a biztonság és az együttműködés mindannyiunk számára”
– írta az ukrán elnök.
Nyitókép: képernyőkép, Facebook/Volodimir Zelenszkij