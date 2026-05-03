Jerevánba érkezett Volodimir Zelenszkij

Örményország fővárosába érkezett Volodimr Zelenszkij, ahol az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt – olvasható az elnök Facebook-oldalán.

Az ukrán államfőre számos kétoldalú tárgyalás vár Jerevánban. Szóvivője, Szerhij Nikiforov megerősítette, hogy vasárnap Norvégia, Finnország, Nagy-Britannia és Csehország minisztrelnökeivel találkozik.

Korábban Robert Fico szlovák kormányfő is arról nyilatkozott, hogy rövid egyeztetést tervez Volodimir Zelenszkijjel az örményországi esemény alkalmával.

„Sok találkozó van előttünk. A legfontosabb a biztonság és az együttműködés mindannyiunk számára”

– írta az ukrán elnök.

