A háború kezdete óta 661 gyerek halt meg orosz támadásokban

A háború 2022. februári kezdete óta az orosz támadások 661 ukrán gyermek halálát és 2203 sebesülését okozták – közölte Ruszlan Kravcsenko főügyész hétfőn a Telegramon.

A tisztségviselő hozzátette: ez idő alatt Oroszország több mint 4500 iskolát, óvodát és 1294 kórházat rombolt le vagy rongált meg csapásaival Ukrajnában. „Ezen felül az oroszok több mint 19 ezer ukrán gyermeket hurcoltak el, és legalább 23 esetben követtek el szexuális erőszakot gyermekek ellen” – emelte ki a főügyész.

„Oroszország gátlástalan és cinikus háborút folytat az ukrán gyerekek ellen. A békés ukrán városok elleni minden egyes orosz támadás után újra és újra ugyanazt látjuk: megölt, megsebesített gyermekek, összetört sorsok. Ez kimondhatatlan, határtalan fájdalom” – írta Kravcsenko bejegyzésében. Kiemelte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1261. számú határozata felsorolja a hat legsúlyosabb gyermekellenes háborús bűncselekményt. „Oroszország mind a hatot naponta, a világ szeme láttára elköveti nálunk” – hangsúlyozta.

Kravcsenko közlése szerint jelenleg az ügyészi hivatalok 5363 büntetőeljárást folytatnak ilyen bűncselekmények ügyében.

Hozzátette: az ukrán ügyészek a rendfenntartó szervekkel és nemzetközi partnerekkel együtt minden egyes bűncselekményt kivizsgálnak. „Mindent meg fogunk tenni, hogy felelősségre vonjunk minden háborús bűnöst a végrehajtóktól az Oroszországi Föderáció vezetéséig. Az idő nem akadály, mert ezek a bűncselekmények nem évülnek el” – szögezte le a főügyész.

Az ukrán főügyészség adatai alapján 2022 februárjától 2025. július 31-ig orosz támadások következtében 15 258 civil, köztük 640 gyermek vesztette életét.

