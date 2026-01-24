Volodimir Etnarovics a háború újabb kárpátaljai áldozata
Harci feladat teljesítése közben életét vesztette Volodimir Etnarovics, a huszti járási Felsősebes (Verhnyij Bisztrij) község lakosa. Halálhíréről Vaszil Scsur, az Ökörmezői (Mizshirja) kistérség vezetője számolt be a Facebookon.
Az elesett védő 2024 szeptemberétől teljesített szolgálatot az A4638-as katonai egységnél.
Volodimir Etnarovicsot 2025 májusa óta eltűntként tartották nyilván. A bejegyzés szerint a Luhanszk megyei Novojehorivka falu közelében esett el.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.