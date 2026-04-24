Zelenszkij: 193 ukrán katona tért haza az orosz fogságból

Hadifogolycsere keretében 193 katona térhetett haza Ukrajnába április 24-én. A hírről Volodimir Zelenszkij államfő számolt be a közösségi médiában.

A bejegyzés szerint a hazatértek között vannak az Ukrán Fegyveres Erők tagjai, valamint a Nemzeti Gárda, az Állami Határőrség, a Nemzeti Rendőrség és az Állami Különleges Szállítási Szolgálat katonai egységeiben szolgálók is. A kontingens tagjai a front különbözői helyszínein estek fogságba.

„Vannak köztük olyanok, akik ellen Oroszország büntetőeljárást indított, és vannak sebesültek is”

– jegyezte meg Zelenszkij.

Az államfő köszönetét fejezte ki a fogolycserék szervezőinek, illetve azon katonáknak is, akik az ellenfél elfogásával cserealapot teremtenek bajtársaik kiszabadítása érdekében.

Hozzátette: mindenkit számon tartanak, és minden nap azon dolgoznak, hogy az ukránok egytől egyik hazatérhessenek a hadifogságból.

