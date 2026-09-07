Még legalább két évig tudja folytatni Oroszország a háborút

Elegendő erőforrása van Oroszországnak ahhoz, hogy 2027-2028-ban is folytassa az Ukrajna elleni háborút – jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés főnöke az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent interjújában.

Oleh Ivascsenko hangsúlyozta: ahhoz, hogy Oroszország ne rendelkezzen ezekkel az erőforrásokkal, összehangolt együttműködésre van szükség Kijev és partnerei között.

Az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (HUR) vezetője egyúttal arra is rámutatott, hogy az orosz társadalom háborúval szembeni elégedetlensége növekedni fog, de szerinte nehéz megmondani, hogy kialakul-e kellően erős tiltakozási potenciál.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Facebook-oldala, korábbi felvétel)

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