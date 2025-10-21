Hadiállapot és mozgósítás: 17-jére is megszavazták az indítványt

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ismét megszavazta a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását – közölte Jaroszlav Zseleznyak képviselő október 21-én.

A hadiállapot meghosszabbításáról szóló indítványt 317 képviselő támogatta egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett.

Ugyancsak elfogadták az általános mozgósítás további meghosszabbítását is, melyet 315 honatya támogatott. A javaslatot egy képviselő ellenezte, ketten pedig tartózkodtak.

Mindkét törvény november 5-én lép hatályba, és 90 napig, azaz 2025. február 3-ig lesz érvényben.

Ez a 17. alkalom, hogy Ukrajna parlamentje meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

Nyitókép: vechirniy.kyiv.ua/Borisz Korupszenko/illusztráció

Kárpátalja.ma