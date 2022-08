Oroszország megnövelte a rakétahordozó hajók számát

Oroszország jelentősen megnövelte a rakétahordozó hadihajók számát a Fekete-tengeren az augusztus 24-i ukrán függetlenség napja előtt – közölte Natalija Humenyuk, az ukrán déli parancsnokság sajtóközpontjának vezetője egy vasárnapi tévéműsorban.

A szóvivő szavai szerint most öt olyan hadihajó – köztük tengeralattjáró – van a Fekete-tengeren, amely Kalibr típusú robotrepülőgépekkel van felszerelve. „Amennyiben ma éjjel Kalibr-rakétákat vetnek be, az határozottan jelzi, hogy készek ezt a típusú fegyvert használni akkor is, ha drága és kevés van belőle” – fogalmazott Humenyuk.

