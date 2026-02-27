Hársafalvai lakos a háború újabb kárpátaljai áldozata
A kelet-ukrajnai harcok során életét vesztette Andrij Kotljarenko védő, a Szolyvához közeli Hársaflva (Nelipino) lakosa.
Halálhíréről a Svaliava.net hírportál számolt be katonai forrásra hivatkozva.
Andrij Kotljarenko az Ukrán Fegyveres Erők 25. különálló rohamzászlóaljában szolgált. Harci feladat teljesítése közben hunyt el a Donyeck megyei Pokrovszk közelében 2026. február 15-én.
Temetésére március 2-án, kijevi idő szerint 13 órakor kerül sor szülőfalujában. Az elesett katonától a helyi pravoszláv templomban vesznek végső búcsút.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.