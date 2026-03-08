Már 11 halálos áldozata van a Harkiv elleni orosz légitámadásnak

Az orosz csapatok március 7-én éjszaka ballisztikus rakétával támadtak egy ötemeletes épületet Harkivban, 11 ember, köztük két gyermek meghalt, legalább 15-öt megsebesült – számolt be a Kyiv Independent.

Oroszország 480 drónt, valamint 29 rakétát indított, amelyek az energiát biztosító infrastruktúrát célozták meg Ukrajnában, jelentette a légierő. Az ukrán erők 453 drónt és 19 rakétát lőttek le.

Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov szerint az orosz támadás a város ellen többek között egy tanár és kilencéves fia, valamint egy 13 éves lány és édesanyja életét követelte.

Az áldozatok száma nőhet, mivel a mentési műveletek még folyamatban vannak. Tizenegy ember rekedt a romok alatt.

