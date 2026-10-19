Halálos áldozatokat követelő csapást mért Oroszország Krivij Rihre

Két ember meghalt és az eddig adatok szerint heten megsebesültek a kelet-ukrajnai, Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih városa elleni újabb orosz támadás következtében – közölte Olekszandr Vilkul, a település védelmi tanácsának vezetője hétfőn a Telegramon.

Közlése szerint az orosz hadsereg Banderol típusú cirkálólőszerrel támadta meg a várost. A sérültek között van egy 15 éves fiú, egy 39 éves férfi pedig súlyos állapotban van – írta Vilkul.

Forrás: MTI

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