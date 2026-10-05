Több halottja és sok sebesültje van a Harkivot ért orosz légicsapásoknak

Öt ember vesztette életét, és több mint 50-en sebesültek meg abban a légicsapásban, amelyet az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára mértek hétfőn legalább három irányított légibombával és egy harci drónnal.

Ihor Terehov, Harkiv polgármesterének közlése szerint az orosz erők harci drónnal megtámadtak egy benzinkutat is Harkiv Kijevi kerületében.

A hatóságok korábbi közlései szerint az orosz hadsereg irányított légibombákkal mért csapásokat Harkiv Szlobidszkij kerületére, egyebek között egy ötemeletes lakóépületet is találat ért, valamint raktárépületek gyulladtak ki.

Péntekre virradóan is már orosz légicsapások érték Harkivot. Az éjszakai támadások során az orosz erők Banderol típusú cirkálólőszereket vetettek be, aminek következtében egy 42 éves férfi életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek.

Az MTI cikke nyomán.

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