Három ember megsebesült egy orosz támadásban Rivne megyében

Három ember megsebesült az orosz hadsereg október 11-i egyik légitámadásában Rivne megyében – közölte Olekszandr Koval, a megyei katonai közigazgatás vezetője.

A tisztviselő a Telegramon számolt be az esetről. Mint írta, az orosz erők továbbra is légi úton támadják a térséget. Köszönetet mondott a légvédelemnek a támadások elhárításáért, ugyanakkor jelezte, hogy a következmények nem minden esetben kerülhetők el.

Koval ismételten arra kérte a lakosságot, hogy légiriadó idején tartsák be a biztonsági előírásokat.

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