Háromgyerekes édesapa a háború újabb áldozata
Október 21-én kísérték utolsó útjára Mihajlo Ljudohovszkijt. A katonát több mint egy évig eltűntként tartották számon.
A védő a 150. gépesített dandár lövésze volt.
Mihajlo Ljudohovszkij 1976. június 6-án született Polenán. A teljes körű orosz invázió kezdetén önként csatlakozott az ukrán hadsereghez, de 2024. augusztus 6. óta eltűntként tartották nyilván.
A katonát felesége, három gyermeke és édesanyja gyászolja.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.