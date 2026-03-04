Elhalasztották a háromoldalú tárgyalások következő fordulóját

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció közötti egyeztetés következő fordulójának időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert.

Az elnapolásról szóló hírt a sajtó szerint az ukrán tárgyalódelegáció egyik tagja is megerősítette.

Tegnap, március 3-án jelent meg egy interjú Volodimir Zelenszkijjel az olasz Corriere Della Sera című hírportálon. Ebben az ukrán elnök még úgy fogalmazott, reméli, hogy az Egyesült Államok Irán elleni támadása nem befolyásolja majd az Oroszországgal folytatott háromoldalú tárgyalások menetét.

A következő találkozóra március 5-én vagy 6-án került volna sor. Az elnök az interjúban a lehetséges helyszínek között említette Svájcot, Törökországot, Ausztriát és a Vatikánt.

Az újabb hírek ismeretében valószínű, hogy Washington az ukrajnai béketeremtés helyett inkább a közel-keleti konfliktusra koncentrál.

