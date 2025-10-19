Halálos áldozatot követelt a Herszon megyei orosz támadás

Az orosz hadsereg október 19-én tüzérségi és dróntámadást intézett Herszon megye több települése ellen. Egy elhunytról és négy sebesültről tett jelentést a megyei ügyészség a Facebookon.

Egy 71 éves helyi lakos dróntámadás következtében vesztette életét Kozacke településen. Tomina Balka községben tüzérségi lövedék sebesített meg egy nőt, továbbá egy ellenséges drón Beriszlav városára dobott bombát, aminek két civil sérültje van.

Antonyivkában kijevi idő szerint 17.30-kor gyalogsági taposóaknára lépett egy helyi lakos. Szerencsére életben maradt, de kórházi ápolásra szorul.

A Herszon megyei ügyészek és nyomozók tovább dokumentálják az orosz fegyveresek által elkövetett bűncselekményeket.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Herszon Megyei Ügyészség

Nyitókép: korábbi felvétel, UNIAN/Людмила Денісова