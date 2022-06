Heves harcok Harkiv megyében

Az orosz erők az elmúlt napban is folytatták a kelet-ukrajnai Harkiv megye elleni tüzérségi támadásokat, három polgári lakos meghalt és négy megsérült – közölte vasárnap a régió kormányzója.

Oleh Szinyehubov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson írta, hogy az áldozatok közül kettő Zolicsiv faluban vesztette életét, a harmadik a csuhijivi járásban. Hozzátette, hogy a megyeszékhely, Harkiv egyik lakónegyedét is támadás érte, de ott senki sem sérült meg.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az orosz csapatok már két hidat megsemmisítettek abból a háromból, amely a régió közigazgatási központjába, Szeverodoneckbe vezet. Szavai szerint az oroszok vasárnapra virradó éjjel döntötték romba a második hidat, és a megmaradt harmadikat is folyamatosan ágyúzzák. Szerinte arra törekednek, hogy elzárják a várost a külvilágtól. “A következő két-három nap sorsdöntő lehet” – figyelmeztetett a kormányzó. Elmondta, hogy a Liszicsank és Bahmut közötti autóutat is igyekeznek ellenőrzésük alá vonni az orosz erők. “Tovább folynak a harcok Szeverodoneckért, nagyon súlyos a helyzet Toskivkában, ahol az oroszok próbálják hátrébb kényszeríteni az ukrán csapatok védelmi vonalát – emelte ki Hajdaj.

Az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében arról számolt be, hogy Bahmut irányában az ukrán csapatok több településnél is visszaverték az orosz erők támadásait, és szombaton legfeljebb 150 orosz katonát öltek meg. A kijevi katonai vezetés vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 32 150 orosz katona esett el az ukrajnai harcokban.

Eközben a Borisz Nyemcov Alapítvány idei kitüntetését Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ítélte oda bátorságáért. Az alapítványnál elmondták, hogy a díjat eddig kizárólag orosz ellenzéki politikusok és aktivisták kapták meg, tavaly például Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki vezető.

Borisz Nyemcov orosz ellenzéki politikust 2015. február 28-án gyilkolták meg Moszkában. A Borisz Nyemcov Szabadságért Alapítványt 2015. november 9-én hozta létre Németországban legidősebb lánya, Zsanna Nyemcova – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a tagállamok “történelmi döntés” előtt állnak a június 23-24-i találkozón, hogy megadják-e Ukrajnának a tagjelölti státuszt.

“Remélem, húsz év múlva, amikor visszatekintünk, azt mondhatjuk, a helyes dolgot tettük” – mondta von der Leyen újságíróknak kijevi látogatásáról hazafelé tartva.

A The Guardian című brit lap vasárnap egy lopásokat nyomon követő, akadémikusokból és digitális technológiai szakértőkből álló nemzetközi csapatra hivatkozva arról számolt be, hogy egy szakértő bűnszövetkezet nagyértékű műtárgyakat csempész ki Ukrajnából Oroszországba. “Komoly bizonyítékok vannak arra, hogy ez szándékos orosz lépés, ugyanis konkrét festményeket és dísztárgyakat céloztak meg és szállítottak Oroszországba” – mondta Brian Daniels antropológus, a csoport egyik tagja. Állítása szerint főként a szkíta aranykincsek érdeklik a műkincstolvajokat.

Forrás: MTI