Az IMF jóváhagyta az Ukrajnát támogató 8,1 milliárd dolláros hitelt

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) február 26-án, Washingtonban végleges jóváhagyást adott egy 8,1 milliárd dolláros hitelre Ukrajna számára. A hitel a háború sújtotta ország esetében az eredetileg tervezettnél kedvezőbb feltételekkel valósul meg.

Ukrajna – amely pénzügyeinek stabilan tartásához folyamatos külföldi forrásokra támaszkodik – 2029-ig részletekben kapja meg a támogatást. Az első, 1,5 milliárd dolláros összeget még most kifizetik.

A washingtoni székhelyű hitelező és Kijev eredetileg 2025 novemberében egy szigorúbb változatban állapodott meg a programról, amely több népszerűtlen adó bevezetését vagy beterjesztését írta volna elő a hitel lehívásához. Az orosz támadások okozta súlyos energiaválság, valamint a parlamenti ellenállás miatt azonban Ukrajna elérte, hogy az IMF engedélyezze ezeknek a feltételeknek az év későbbi szakaszára halasztását – írja a Kyiv Independent.

A törvény – amelyet az ukrán parlamentnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a jövőben kifizetéseket kapjon az IMF-től – magában foglalja az online kereskedők megadóztatásának emelését, az importált fogyasztási csomagokra vonatkozó terhek növelését, valamint a kisvállalkozókra és önfoglalkoztatókra vonatkozó áfa módosítását.

Ezeknek a változásoknak a célja az ukrán gazdaság egyes részeinek „árnyékgazdaságból való kivezetése”.

„A program keretében a hatóságok elkötelezték magukat a növekedés hosszú távú akadályainak felszámolása mellett, többek között a korrupció elleni küzdelem, a gazdasági tevékenységek formalizálásának előmozdítása, az adóelkerülés és adócsalás elleni küzdelem, az energiapiacok reformja és a pénzügyi piaci infrastruktúra megerősítése révén” – nyilatkozta Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója.

A mostani a második IMF-program a háború 2022-es, teljes körű eszkalációja óta. Az első, összesen 15,6 milliárd dolláros csomagról még 2023 márciusában állapodott meg az IMF és Ukrajna.

