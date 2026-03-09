Tetoválásaik alapján azonosíthatják a hozzátartozók az elesett katonákat

Új szolgáltatás indult Ukrajna Belügyminisztériumának online ügyfélszolgálati weboldalán. Az „Azonosítás tetoválás alapján” elnevezésű menüpont alatt olyan tetoválások ábrái láthatók, melyeket elesett katonák azonosítatlan holttestén találtak a hatóságok.

Az adatbázis a háborúban eltűnt családtagjaikat kereső hozzátartozók bevonásával segíti a nyomozóhatóságok munkáját az azonosításban – olvasható a belügyminisztérium honlapján.

A katalógus kialakítása gyors keresést tesz lehetővé, illetve a benne található összes ábrához részletes leírás tartozik annak témájáról és pontos helyéről az elhunyt testén.

„Megértem, milyen nehéz a hozzátartozók helyzete. Ezért minden rendelkezésre álló erőforrást felhasználunk, hogy az eltűntként nyilvántartott személyek sorsát a lehető leghamarabb felderítsük”

– mondta Ihor Klimenko belügyminiszter.

A katalógus rendszeresen frissül és új anyagokkal bővül. Aki a honlapon olyan tetoválásra talál, mely hasonlít az eltűnt szerette által viselthez, tárcsázza a 1698-as segélyvonalat, vagy írjon a taty_bezvisty@mvs.gov.ua e-mail címre.

Forrás: vechirniy.kyiv.ua

