Újabb ezer katona holttestét kapta vissza Ukrajna
Február 26-án újabb 1 000 katona holttestét, földi maradványait szállították haza Ukrajnába – közölte a Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság.
A holttestek hazaszállítása a korábbi megállapodások keretében történt.
A holttesteket és maradványokat az erre kijelölt állami intézményekbe szállítják, ahol igazságügyi orvosszakértők azonosítják be őket. Ezt követően a holttesteket átadják a katonák családtagjainak, hogy méltó módon elbúcsúzhassanak szeretteiktől.
Nyitókép: Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság