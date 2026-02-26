Újabb ezer katona holttestét kapta vissza Ukrajna

Mondik Márta Háború

Február 26-án újabb 1 000 katona holttestét, földi maradványait szállították haza Ukrajnába – közölte a Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság.

A holttestek hazaszállítása a korábbi megállapodások keretében történt.

A holttesteket és maradványokat az erre kijelölt állami intézményekbe szállítják, ahol igazságügyi orvosszakértők azonosítják be őket. Ezt követően a holttesteket átadják a katonák családtagjainak, hogy méltó módon elbúcsúzhassanak szeretteiktől.

Nyitókép: Hadifoglyok Kezeléséért Felelős Koordinációs Főparancsnokság