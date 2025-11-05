Újabb család érkezett evakuációs vonattal Kárpátaljára

A „Proliszka” humanitárius misszió munkatársai hat menekültet – három felnőttet, három gyermeket és kutyájukat, Alfát – fogadták a Munkácsi vasútállomáson november 5-én. A család a Zaporizzsjai területről, Novomikolajivkából érkezett, ahol az utóbbi időben a légiriadók szinte állandóvá váltak.

A családot Beregforrásra (Rodnikivka) szállították, ahol ideiglenes szállást kapnak. A gyerekek folytathatják tanulmányaikat, a felnőttek pedig támogatást és lelki segítséget kapnak.

Az evakuálás a Humanitárius Alap finanszírozásával valósult meg.

Kárpátalja.ma