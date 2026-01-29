153 millió eurós segélyt küld az EU Ukrajnának és Moldovának

Az Európai Bizottság 153 millió euró értékben sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovának – tájékoztatott az uniós bizottság csütörtökön.

A közlemény szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a fagypont alatti hőmérsékleti viszonyok között több millió ukrajnait érint az áramszünet az energetikai infrastruktúra elleni orosz bombázások miatt.

Kiemelték: a „sürgős szükségletekre reagálva” az Európai Unió 145 millió eurós humanitárius segélyt különít el Ukrajnának, ennek keretében védelmi eszközöket, menedéket, élelmiszert, pénzügyi segítséget, pszichoszociális támogatást, valamint víz- és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít. További 8 millió euróval támogatja majd a háború elől menekült ukrajnaiak befogadását Moldovában – írták.

„Több mint egy évtizedes ellenségeskedés és közel négyévnyi teljes körű háború után Ukrajna népe továbbra is szenved. A civil áldozatok száma, a infrastruktúra széles körű pusztulása és a tömeges elvándorlás súlyosbítja a humanitárius szükségleteket. Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni folyamatos orosz támadásokkal milliók vannak kitéve a fagypont alatti hőmérsékletnek az országban„

– fogalmaztak.

Közölték továbbá, hogy a humanitárius segély mellett az EU kiterjesztette az ukrajnai energiaellátás biztosítására szolgáló sürgősségi támogatását: ezen a héten 447 áramfejlesztőt szállítottak az országba 3,7 millió euró értékben, hogy helyreállítsák a kórházak, melegedők és egyéb kiemelt fontosságú szolgáltatások áramellátását. További 500 aggregátort ezekben a napokban telepítenek Ukrajnába az alapvető szolgáltatások működésének biztosítására – tették hozzá.

A közleményben emlékeztettek: az orosz–ukrán konfliktus 2022. február 24-i kezdete óta az EU több mint 1,4 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában és Moldovában, valamint hárommilliárd eurót biztosított az ukrán energiabiztonság szavatolására. Az invázió kezdete óta az Ukrajnának nyújtott összes uniós támogatás 193,3 milliárd eurót tesz ki – tájékoztattak.

Az EU által finanszírozott humanitárius segítséget az ENSZ-ügynökségek, valamint más nemzetközi szervezetek bevonásával nyújtják – tették hozzá.

Forrás: MTI