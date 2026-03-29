Huszti járási katona a háború újabb áldozata
Az orosz-ukrán háborúban életét vesztette Mihajlo Méhes.
A nagyrákóci katona 1977-ben született, és Dnyipropetrovszk megyében, harc közben vesztette életét.
Végső búcsúztatására március 30-án kerül sor szülőfalujában, Nagyrákócon (Velikij Rakovec). Kijevi idő szerint 11.00 órakor az ilosvai hullaházból kísérik végső útjára Nagyrákócra, ahol 12.00 órakor megemlékezést tartanak tiszteletére.
A temetési szertartás délután 13.00 órakor kezdődik a helyi Boldogságos Szűz Mária születése ortodox templomban, aztán a helyi temetőben helyezik végső nyugalomra.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katona családjának és barátainak!
A mukachevo.net nyomán.