Háború: 22 éves kárpátaljai katona halt meg
Gyászhírt közölt a Huszti Városi Tanács december 2-án. A háborúban vesztette életét Kuricja Olekszandr katona.
Kuricja Olekszandr 2002. augusztus 8-án született a huszti járási Kőrösös (Kiresi) településen. Az A3817-es katonai egységnél teljesített szolgálatot. Közel tíz hónapon át eltűntként tartották nyilván. Halálhírét a napokban erősítették meg. A fiatal védő 2025. február 16-án esett el.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.