Ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű közelében

Ideiglenes helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának helyreállítása érdekében – közölte szombaton a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A megállapodást a szervezet főigazgatója, Rafael Grossi közvetítésével hozták tető alá.

A fegyvernyugvás célja annak a távvezetéknek a megjavítása, amelyen keresztül az orosz megszállás alatt álló atomerőmű ismét külső villamos energiához juthatna.

A NAÜ tájékoztatása szerint az erőmű augusztus 20-án, a Dnyeper északi partján zajló harci cselekmények következtében elvesztette kapcsolatát az akkor egyetlen működő külső távvezetékkel, a 330 kilovoltos Feroszplavna–1 vezetékkel.

Azóta az erőmű vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodik a hat reaktor, valamint a kiégett fűtőelemek tárolómedencéinek hűtéséhez.

A NAÜ szerint az erőmű dízelüzemanyag-tartalékai jelenleg alacsonyak. Ha nem sikerül helyreállítani a külső áramellátást, vagy nem szállítanak további üzemanyagot a létesítménybe, az atomerőmű akár néhány napon belül teljesen áram nélkül maradhat.

A tűzszünet értelmében az ukrán szakemberek a terület aknamentesítését követően már szeptember 5-én megkezdik a megrongálódott távvezeték javítását. Grossi szerint mindkét fél konstruktívan együttműködött a NAÜ-vel annak érdekében, hogy fenntartsák az atomerőmű biztonságát.

A javítási munkálatokat a NAÜ szakértői a helyszínen felügyelik. Ez már a hetedik olyan helyi tűzszünet, amelyet Grossi a háború kezdete óta közvetített azzal a céllal, hogy megelőzzék egy nukleáris baleset bekövetkezését.

Kárpátalja.ma

Forrás: radiosvoboda.org

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