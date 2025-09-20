Ilosvai katona a háború újabb kárpátaljai áldozata

Zsupanin Ivan Vasziljovics ilosvai (Irsava) katona a háború újabb kárpátaljai áldozata – tudatta az Ilosvai Városi Tanács Facebook-oldalán.

Az 1992-ben született védő az 1. Területvédelmi Zászlóalj géppuskása volt.

2025. szeptember 15-én, harci feladat teljesítése közben hunyt el.

Temetése szeptember 21-én, kijevi idő szerint 14.00 órakor kezdődik az ilosvai Szent Illés templomban.

A városi tanács arra kéri a lakosokat, hogy a gyászmenetet élő folyosóval övezzék elhunyt honfitársuk tiszteletére.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Forrás: Facebook/Ilosvai Városi Tanács