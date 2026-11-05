Infrastrukturális objektumokat támadott az orosz hadsereg Ukrajnában

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Dnyipróban három, Kijev megyében pedig egy ember megsebesült az orosz hadsereg csütörtökre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, lakóépületek, valamint infrastrukturális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg – jelentették az ukrán hatóságok.

Dnyipropetrovszk megyében a megyeszékhelyen kívül Szamar városában támadták az orosz csapatok a létfontosságú infrastrukturális létesítményeket, ennek következtében több helyen tüzek keletkeztek – számolt be Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Az állami katasztrófavédelem jelentése szerint Kijev megye Bucsanszkij járásában a logisztikai infrastruktúrát ért találatok több helyen tüzeket okoztak, a mentési munkálatokba a szomszédos járások tűzoltóit is bevonták.

Odessza megye déli részén az orosz légicsapások következtében megrongálódott az energetikai és a polgári infrastruktúra, az előzetes információk szerint senki sem sebesült meg – tudatta Oleh Kiper katonai kormányzó csütörtök reggel a Telegram-csatornáján.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 128 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 105 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizennyolc helyszínen találatokat rögzítettek, kilenc esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Nyitókép: tsn.ua/illusztráció

MTI

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