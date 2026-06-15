Jelentős késésekkel közlekednek a Kárpátaljára tartó vonatok az orosz támadás miatt

Jelentős fennakadások alakultak ki az ukrán vasúti közlekedésben, miután az éjszakai orosz támadások következtében megrongálódott a vasúti infrastruktúra több szakasza.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint számos távolsági személyvonat menetrendje felborult, egyes járatok esetében a késés megközelíti a négy órát. Az érintett szerelvények között több olyan is található, amely Kárpátalja felé közlekedik.

A legnagyobb késéssel jelenleg a Zaporizzsja és Aknaszlatina között közlekedő 39/40-es számú vonat halad, amelynek menetideje több mint három és fél órával növekedett. Ugyancsak jelentős késéssel közlekedik a Harkiv és Ungvár közötti 45/46-os járat, amely mintegy három és fél órás csúszással érheti el végállomását.

A késések az ország más régióit érintő járatoknál is tapasztalhatók. Az Odessza–Dnyipro, a Krivij Rih–Kijev, a Harkiv–Lemberg, valamint a Kijev–Szumi viszonylatokon közlekedő vonatok esetében szintén többórás eltérések alakultak ki a menetrendhez képest.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről az Ukrzaliznicja hivatalos felületein, mivel a késések mértéke folyamatosan változhat. Emellett érdemes figyelemmel kísérni az állomásokon és a vonatok fedélzetén elhangzó tájékoztatásokat is.

A vasutasok jelenleg is dolgoznak a támadás okozta károk elhárításán. A forgalom helyreállítása érdekében tartalék mozdonyokat vetnek be, illetve szükség esetén módosítják egyes járatok útvonalát, hogy az utasok a lehető legrövidebb időn belül eljuthassanak úti céljukhoz.

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