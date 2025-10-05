Jelentős légicsapás érte Lemberget

Az orosz erők éjszaka tömeges légicsapást mértek Lembergre, a város egy része emiatt áram nélkül maradt – számolt be róla Andrij Szadovij polgármester a Telegramon.

A polgármester bejegyzésében arra kérte a helyi lakosokat, hogy maradjanak nyugodtak, és menjenek biztonságos helyre.

Szadovij hozzátette, hogy az ellenséges támadás miatt a városban nem működik a tömegközlekedés, és több helyen tűz ütött ki.

„Az orosz tüzérségi támadások miatt több helyen tűz tombol a városban, ezért fontos megvédeniük magukat az esetleges káros füsttől. A légiriadó megszűnése után ne rohanjanak ki a szabadba. Az illetékes szolgálatok már dolgoznak. Ne essenek pánikba!”

– közölte a polgármester.

Később Szadovij egy másik bejegyzésében arról számolt be, hogy lángokban áll a lembergi Sparrow ipari park. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok.

Makszim Kozickij, a Lembergi Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője szintén arra kérte a lakosokat, hogy amennyiben tehetik, ne menjenek ki a szabadba.

„Különösen a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőket kérem, hogy vigyázzanak magukra. Az ellenséges támadás folytatódik” – emelte ki az OVA vezetője.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Andrij Szadovij / Telegram