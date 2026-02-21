Szviridenko: Oroszország folytatja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat

Nincsenek illúzióink, Oroszország a melegebb idő beköszöntével is folytatni fogja az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokat – jelentette ki Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szombaton a Telegramon.

A kormányfő bejelentette, hogy ezért már most minden régió szintjén világos ellenállóképességet növelő terveket készítenek, hogy biztosítsák a létfontosságú rendszerek zavartalan működését és a megyék felkészültségét a következő télre.

Az orosz hadsereg szombatra virradó virradó éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amelynek következtében a városban tüzek keletkeztek, jelentős pusztítás történt, és az eddigi információk szerint két ember – egy 70 és egy 48 éves férfi – sérült meg – közölte Inna Verba, a megyei ügyészség szóvivője az UNIAN ukrán hírügynökséggel. A támadás következtében két lakóház teljesen megsemmisült, egy földszintes épületben lévő lakás elpusztult, és egy líceum is jelentős károkat szenvedett.

Az ukrán országos rendőrség a Facebookon arról tájékoztatott, hogy hajnalban az orosz erők légi csapást mértek az északkelet-ukrajnai Szumi városára, a támadásban egy felnőtt és két gyerek sebesült meg. A Szumi megyei kormányzói hivatal közölte, hogy az elmúlt 24 órában ellenséges támadások következtében öt ember sérült meg.

Forrás: MTI