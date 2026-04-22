Csalétek drón miatt volt légiriadó a Rahói járásban
Megyénk légterébe berepülő csalétek drón miatt hirdettek légiriadót az elmúlt percekben a Rahói járásban.
A légvédelmi egységek helyzetének feltérképezésére és figyelmének elterelésére alkalmas, vélhetően radarreflektorral felszerelt eszköz Ivano-Frankivszk megye felől lépett Kárpátalja légterébe.
A csalétek drón szerencsére nem jelentett veszélyt, a légiriadó kijevi idő szerint 22.17-kor véget ért.
Egy ungvári hírportál értesülése szerint a légi eszköz Románia irányába tartott.