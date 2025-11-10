Háború: ungvári járási áldozat

Mondik Márta Háború

Újabb kárpátaljai katona vesztette életét a fronton – közölte a Turjasebesi Községi Tanács. Vacsilja Vaszil Donyeck megyében esett el.

A férfi 1979. november 28-án született az ungvári járási Turjasebesen.

Vaszil Petrovics a Donyeck megyei Katerinivka közelében teljesített szolgálatot. 2024. szeptember 27-e óta eltűntként tartották nyilván. Mostanra hivatalosan is megerősítették a katona halálhírét.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

