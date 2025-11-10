Háború: ungvári járási áldozat
Újabb kárpátaljai katona vesztette életét a fronton – közölte a Turjasebesi Községi Tanács. Vacsilja Vaszil Donyeck megyében esett el.
A férfi 1979. november 28-án született az ungvári járási Turjasebesen.
Vaszil Petrovics a Donyeck megyei Katerinivka közelében teljesített szolgálatot. 2024. szeptember 27-e óta eltűntként tartották nyilván. Mostanra hivatalosan is megerősítették a katona halálhírét.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.