Háború: eltűnt kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg
Újabb kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg. Ihor Jurpalovot 2024 decembere óta eltűntként tartották számon – nemrég megerősítették, hogy tüzérségi támadásban vesztette életét.
Ihor Jurpalov 1993-ban született a munkácsi járási Gorondon.
2024. december 30. óta a férfi eltűntként szerepelt a nyilvántartásban. Nemrég hivatalosan is megerősítették, hogy ugyanazon a napon – 2024. december 30-án – esett el a Donyecki területen, Petropavlivka település térségében, tüzérségi támadás következtében.
A védőt november 11-én kísérik utolsó útjára.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.