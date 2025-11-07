Háború: eltűnt kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg

Újabb kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg. Ihor Jurpalovot 2024 decembere óta eltűntként tartották számon – nemrég megerősítették, hogy tüzérségi támadásban vesztette életét.

Ihor Jurpalov 1993-ban született a munkácsi járási Gorondon.

2024. december 30. óta a férfi eltűntként szerepelt a nyilvántartásban. Nemrég hivatalosan is megerősítették, hogy ugyanazon a napon – 2024. december 30-án – esett el a Donyecki területen, Petropavlivka település térségében, tüzérségi támadás következtében.

A védőt november 11-én kísérik utolsó útjára.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

