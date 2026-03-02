Munkácsi járási katona a háború újabb áldozata

Mondik Márta Háború

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt a háború. A harcokban esett el Volodimir Belej munkácsi járási katona.

Volodimir Belej 1992. augusztus 28-án született Kismártonkán.  2014-től részt vett a kelet-ukrajnai harcokban. A teljes körű orosz invázió kezdetét követően, 2022-ben ismét csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. 2025. október 26-án esett el. Azóta eltűntként volt nyilván tartva.

A védőt február 29-én kísérték utolsó útjára.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a gyászolók fájdalmában.

Kárpátalja.ma