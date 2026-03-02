Munkácsi járási katona a háború újabb áldozata
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt a háború. A harcokban esett el Volodimir Belej munkácsi járási katona.
Volodimir Belej 1992. augusztus 28-án született Kismártonkán. 2014-től részt vett a kelet-ukrajnai harcokban. A teljes körű orosz invázió kezdetét követően, 2022-ben ismét csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. 2025. október 26-án esett el. Azóta eltűntként volt nyilván tartva.
A védőt február 29-én kísérték utolsó útjára.
