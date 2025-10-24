Egy hónap alatt 21 kárpátaljai katona esett el a háborúban

Mondik Márta Háború

Immár 44 hónapja tart Oroszország teljes körű inváziója Ukrajnában. Az elmúlt hónap során, szeptember 24. és október 23. között, 21 kárpátaljai védő esett el a fronton – derül ki a Suspilne által összegyűjtött adatokból.

A megye különböző településein katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták az elhunyt védőket:

  • Mihajlo Prodant,
  • Andrij Telinhert,
  • Makszim-Oleh Porohnavect,
  • Viktor Zavadjakot,
  • Jaroszlav Heletejt,
  • Ivan Pavlikot,
  • Anatolij Selakot,
  • Jurij Lakatost,
  • Vaszil Dovhanicst,
  • Szerhij Vdovidcsenkót,
  • Joszip Csernyijt,
  • Makszim Vlaszenkót,
  • Oleh Peleskint,
  • Roman Moldavcsukot,
  • Mihajlo Pacskalt,
  • Mikola Szlavicst,
  • Vjacseszlav Beket,
  • Szerhij Zlatjevet,
  • Jurij Bacskajt,
  • Olekszandr Dzurinect,
  • Ihor Szluzsakin-Borscsot.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak és barátoknak.

Fotó: Vecsirnij Kijiv

