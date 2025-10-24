Egy hónap alatt 21 kárpátaljai katona esett el a háborúban

Immár 44 hónapja tart Oroszország teljes körű inváziója Ukrajnában. Az elmúlt hónap során, szeptember 24. és október 23. között, 21 kárpátaljai védő esett el a fronton – derül ki a Suspilne által összegyűjtött adatokból.

A megye különböző településein katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták az elhunyt védőket:

Mihajlo Prodant,

Andrij Telinhert,

Makszim-Oleh Porohnavect,

Viktor Zavadjakot,

Jaroszlav Heletejt,

Ivan Pavlikot,

Anatolij Selakot,

Jurij Lakatost,

Vaszil Dovhanicst,

Szerhij Vdovidcsenkót,

Joszip Csernyijt,

Makszim Vlaszenkót,

Oleh Peleskint,

Roman Moldavcsukot,

Mihajlo Pacskalt,

Mikola Szlavicst,

Vjacseszlav Beket,

Szerhij Zlatjevet,

Jurij Bacskajt,

Olekszandr Dzurinect,

Ihor Szluzsakin-Borscsot.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak és barátoknak.

Fotó: Vecsirnij Kijiv

