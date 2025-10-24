Egy hónap alatt 21 kárpátaljai katona esett el a háborúban
Immár 44 hónapja tart Oroszország teljes körű inváziója Ukrajnában. Az elmúlt hónap során, szeptember 24. és október 23. között, 21 kárpátaljai védő esett el a fronton – derül ki a Suspilne által összegyűjtött adatokból.
A megye különböző településein katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták az elhunyt védőket:
- Mihajlo Prodant,
- Andrij Telinhert,
- Makszim-Oleh Porohnavect,
- Viktor Zavadjakot,
- Jaroszlav Heletejt,
- Ivan Pavlikot,
- Anatolij Selakot,
- Jurij Lakatost,
- Vaszil Dovhanicst,
- Szerhij Vdovidcsenkót,
- Joszip Csernyijt,
- Makszim Vlaszenkót,
- Oleh Peleskint,
- Roman Moldavcsukot,
- Mihajlo Pacskalt,
- Mikola Szlavicst,
- Vjacseszlav Beket,
- Szerhij Zlatjevet,
- Jurij Bacskajt,
- Olekszandr Dzurinect,
- Ihor Szluzsakin-Borscsot.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak és barátoknak.
Fotó: Vecsirnij Kijiv
Kárpátalja.ma